У звезд «Дом-2» Романа Капаклы и Александры Черно сдали нервы





Ни для кого не секрет, что эта поездка для звезд проекта «Дом-2» стала настоящим испытанием. Вместо того чтобы спокойно отдыхать, участникам пришлось перебраться на яхту из-за карантина, который ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако такое испытание смогли выдержать далеко не все.Практически на ровном месте началась ссора между Романом Капаклы и Александрой Черно. Причем молодой человек настолько разозлился, что начал в буквальном смысле слова оскорблять девушку, несмотря на ее положение. Большинство свидетелей конфликта даже отметили: хорошо, что в этот момент хоть рядом Ольги Рапунцель не было, а то неизвестно, чем бы вообще все это закончилось.Кроме того, не радует участников телестройки и то, что неизвестно, когда разрешится история с карантином. Александра Черно переживает из-за возможных родов не дома, а на Сейшелах. И пока звезды «Дом-2» волнуются за жизнь в ближайшее время, в Москве полным ходом достраивают новые павильоны для съемок, возможно, пока они вернутся, уже и строительство будет закончено.