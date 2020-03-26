Владимир Пресняков «спрятал» от коронавируса всю свою семью в одном доме
Владимир Пресняков в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» поделился, что из-за коронавируса вся его семья сейчас проживает в одном доме. Все планы артиста по празднованию дня рождения, которое он будет отмечать 29 марта, разрушились.
Владимир Пресняков сообщил, что ранее в честь своего 52-летия он планировал устроить большой концерт, однако в связи с пандемией коронавируса мероприятие в данное время состояться не может. Из-за этого день рождения будут отмечать в кругу семьи. Артист поделился, что все его ближайшие родственники, включая родителей, находятся в одном доме. Всего в особняке певца проживает 15 человек, большинство из которых - девушки. Все они периодически выходят прогуляться и поиграть в спортивные игры, в частности в футбол. Музыкант полагает, что в условиях коронавируса следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Семья Пресняковых с помощью шуток и прибауток старается ежедневно поднимать себе настроение в это непростое время.
Владимир Пресняков на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал пост, в котором сообщил поклонникам о переносе на неопределенное время даты концерта, и призвал их беречь себя и свое здоровье, а также соблюдать все профилактические меры, не посещать общественные места и быть аккуратными.
Владимир Пресняков сообщил, что ранее в честь своего 52-летия он планировал устроить большой концерт, однако в связи с пандемией коронавируса мероприятие в данное время состояться не может. Из-за этого день рождения будут отмечать в кругу семьи. Артист поделился, что все его ближайшие родственники, включая родителей, находятся в одном доме. Всего в особняке певца проживает 15 человек, большинство из которых - девушки. Все они периодически выходят прогуляться и поиграть в спортивные игры, в частности в футбол. Музыкант полагает, что в условиях коронавируса следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Семья Пресняковых с помощью шуток и прибауток старается ежедневно поднимать себе настроение в это непростое время.
Владимир Пресняков на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал пост, в котором сообщил поклонникам о переносе на неопределенное время даты концерта, и призвал их беречь себя и свое здоровье, а также соблюдать все профилактические меры, не посещать общественные места и быть аккуратными.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:08