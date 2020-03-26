Участницы проекта "Дом-2" на Сейшелах объявили войну мужчинам





Участница проекта "Дом-2" Алеся Семеренко рассказала о жизни на Сейшельских островах. По мнению проектантки, мужчины совершенно забыли, как нужно вести себя в компании девушек, они не дарят им цветы и не делают комплименты, из-за чего участницы объявили войну коллегам. Пока девушке помогают справиться только Юлия Белая и Никита Барышев. А вот Сергей Захарьяш постоянно грубит звезде реалити, не понимая, что ей очень обидно.Алеся Семеренко добавила, на проекте только одна пара, а всему виной - поведение молодых людей. Ухаживать за избранницами мужчины не спешат, зато могут подбросить тараканов в постель, обидеть, ударить или оскорбить. Сергей Захарьяш и Евгений Ромашов на последнем свидании сильно обидели Семеренко и Белую, последняя не выдержала и практически ушла за периметр, но в итоге решила остаться.