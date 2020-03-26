Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке





Государственный деятель и теща режиссера Константина Богомолова была госпитализирована в Москве вчера вечером. На данный момент мать Ксении Собчак остается под наблюдением врачей и проходит все необходимые обследования, чтобы удостовериться в наличии или отсутствии инфекции.Как уточнил глава комитета СФ по регламенту Тимченко, Людмила Нарусова сама приняла решение о добровольной самоизоляции. Не так давно она общалась с людьми из-за границы, а потому хочет обезопасить себя и родных.