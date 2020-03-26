Влад Кадони высказался о разрыве с Ксенией Шаповал: "Драмы нет, обсуждать бессмысленно"

"Она прекрасна, но мы не подходим друг другу. За сим обсуждать эту тему бессмысленно", - добавил телеведущий Кадони.





Телеведущий Влад Кадони предпочитает не раскрывать подробности личной жизни. Тем не менее, так как его роман с экс-участницей проекта "Дом-2" Ксенией Шаповал развивался на глазах у всех, мужчине пришлось объясниться. Брюнетка согласилась уйти с мужчиной за периметр, чтобы продолжить общение, но буквально две недели спустя она написала в соцсети Instagram трогательный пост. Бывшая проектантка отметила: она жалеет, что не смогла сразу оценить своего избранника, но теперь уже ничего не изменить.После этого поклонники стали задавать Владу Кадони множество вопросов, так как было не совсем понятно, почему молодые люди расстались, ведь на экранах они выглядели счастливыми. В итоге телеведущий все же дал объяснение, но в сдержанном, характерном для себя стиле. Он сказал, что встречались они с Ксенией Шаповал только две недели, это недолго, драмы между ними нет.На данный момент, отметил шоумен, он не собирается искать новые отношения, ушел в бессрочный отпуск и просто живет дальше. Ксению Шаповал же много критикуют, а фолловеры даже отписываются от нее в соцсетях.