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Рэпер Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью настоящего ножа

Известный российский рэп-исполнитель Джиган продолжает удивлять общественность своим странным поведением. В этот раз артист решил поиграть с дочерьми в рыцарей и даже провел девочкам ритуал посвящения, воспользовавшись для этого настоящим ножом.
Рэпер Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью настоящего ножа

Сразу же после возвращения в Россию после реабилитации в США Джиган устроил для своих друзей шумную вечеринку, а позднее опубликовал в stories на своей страничке в социальной сети Instagram довольно странное видео, которое поклонники музыканта восприняли неоднозначно. Решив поиграть с дочерьми в рыцарей, рэпер взял настоящий нож и провел для девочек обряд посвящения, коснувшись плеча каждой из них лезвием со словами «Вера и честь», а после произнес: «Вы теперь львиный легион».

Примечательно, что даже по короткому видео, опубликованному артистом, можно заметить, что маленькие Майя и Лея отнеслись к затее отца весьма положительно, а вот старшая дочь Ариела явно была не в восторге от происходящего. Более того, как только отцовская церемония завершилась, девочка схватила младших сестер и поспешила увести их подальше от странных игр родителя.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:40

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