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«Считаю ситуацию полным бредом»: стилист Руслан Громов высказался о пандемии коронавируса

Звездный стилист Руслан Громов в беседе с журналистами издания «Актуальные новости» высказался о ситуации с пандемией коронавируса и поделился своими соображениями о происходящем вокруг. Кроме того, он подробно рассказал о том, как живет модный мир в условиях карантина.
«Считаю ситуацию полным бредом»: стилист Руслан Громов высказался о пандемии коронавируса

По словам Громова, он не считает себя социальным человеком, поэтому большую часть времени проводит в своей студии. «Студия – моя личная зона комфорта, которую мне не хочется покидать. В целом, всеобщей панике я не поддался и даже считаю ситуацию полным бредом. Полагаю, что страх заболеть намного более губительно сказывается на людях, чем непосредственно сам вирус», - отметил стилист.

При этом людям, которые оказались на карантине, собеседник издания советует оградить себя от того потока информации, которая подается в соцсетях и прессе. А вот заняться, по его словам, всегда есть чем, к примеру, можно, наконец, разгрести дома хлам. При этом сам Громов даже в нынешних условиях живет в своем прежнем ритме и занимается любимой работой.

Как признался стилист, он даже не стал бежать в магазин и скупать запасы провизии. «Не могу понять, откуда у людей столько страха остаться без еды», - подчеркивает он, называя ситуацию «абсурдной».

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:52

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