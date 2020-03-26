«Считаю ситуацию полным бредом»: стилист Руслан Громов высказался о пандемии коронавируса





По словам Громова, он не считает себя социальным человеком, поэтому большую часть времени проводит в своей студии. «Студия – моя личная зона комфорта, которую мне не хочется покидать. В целом, всеобщей панике я не поддался и даже считаю ситуацию полным бредом. Полагаю, что страх заболеть намного более губительно сказывается на людях, чем непосредственно сам вирус», - отметил стилист.При этом людям, которые оказались на карантине, собеседник издания советует оградить себя от того потока информации, которая подается в соцсетях и прессе. А вот заняться, по его словам, всегда есть чем, к примеру, можно, наконец, разгрести дома хлам. При этом сам Громов даже в нынешних условиях живет в своем прежнем ритме и занимается любимой работой.Как признался стилист, он даже не стал бежать в магазин и скупать запасы провизии. «Не могу понять, откуда у людей столько страха остаться без еды», - подчеркивает он, называя ситуацию «абсурдной».