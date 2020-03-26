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Лариса Гузеева: «Гарик Харламов, ты меня задолбал»

Во время съемок программы «Давай поженимся!» ведущая Лариса Гузеева обратилась к шоумену Гарику Харламову и заявила, что он ее «задолбал». Знаменитость призналась: она устала от нелепых шуток резидента Comedy Club, которые касаются как ее самой, так и телепроекта на Первом канале.
Лариса Гузеева: «Гарик Харламов, ты меня задолбал»

В новом выпуске программы невеста, которая пришла, чтобы устроить свою судьбу, рассказала забавную историю из жизни. По словам девушки, предыдущий избранник разорвал с ней отношения из-за ее газообразования. Этот случай рассмешил Ларису Гузееву, и она посвятила рассказ о «пукающей невесте» Гарику Харламову. Теледива эмоционально отметила, что юморист ее «просто задолбал».

Участник Comedy Club отреагировал на заявление ведущей и опубликовал соответствующий пост в своем микроблоге Instagram. Супруг Кристины Асмус поблагодарил создателей «Давай поженимся!» за такую интересную историю. Шоумен признался, что телеведущая его «никогда не задолбает», намекнув - он намерен продолжать свои шутки. Оппонент пожелал Ларисе Гузеевой крепкого здоровья и чтобы «она жила всегда». Юморист часто публикует на своей странице нарезки смешных моментов из её шоу и делится хорошим настроением с подписчиками.

Телеведущая довольно остро реагирует на критику как звездных коллег, так и фолловеров в социальных сетях. Лариса Гузеева часто вступает с ними в перепалку, а комментаторы уверенны - артистка попросту растрачивает свой талант на низкопробном, по их мнению, шоу.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:58

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