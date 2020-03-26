В онлайн-магазине Google появятся сотни бесплатных фильмов





Разработчики из сообщества XDA Developers установили, что в сервисе Google появится приложение Play Movies & TV, в котором для просмотра будут доступны сериалы и телешоу, а также раздел с фильмами, предлагающимися для бесплатного просмотра. Программисты увидели доказательства в коде приложения версии 4.18.37 для Android.Чтобы воспользоваться такой возможностью необходимо посмотреть рекламу, которая будет демонстрироваться вместе с картинами, поскольку в строчках кода значится, что в приложении появятся «сотни фильмов с рекламой в небольшом количестве». В данное время нет информации о дате запуска новой функции, но разработчики по наличию доступной информации в коде полагают, что это произойдет в ближайшее время.