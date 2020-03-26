Ксения Собчак опять вызвала волну слухов о второй беременности





На просторах интернета вновь появились слухи о беременности журналистки Ксении Собчак, которой в этом году исполняется 39 лет. Полгода назад, после расставания с известным актером Максимом Виторганом, она заключила брак с режиссером Константином Богомоловым. Поклонники утверждали, что на запомнившейся свадьбе эпатажных звёзд и во время исполнения пикантного танца Ксения уже была беременна. Эта информация не подтвердилась, так как через 6 месяцев Ксения не смогла бы скрывать большой живот под одеждой.Несколько дней назад в сети начали опять распространять такую информацию. В последнем выпуске своей телепередача «Док-Ток» ведущая была одета в свободное пальто. Съемки проходили в больнице, где Собчак общалась с врачами и ходила по палатам. Широкое пальто не смогло скрыть изменения внешнего вида Ксении.Когда телеведущая опускала свои руки, между полами верхней одежды появлялся округлившийся живот. Когда журналистка вернулась в студию, она надела широкую блузку, маскировавшую её фигуру.В комментариях зрителей напомнили, что в доме, который достраивает Собчак, она запланировала две детские комнаты и прибавление в семье не за горами.