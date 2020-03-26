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Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big снялся в рекламе Adidas

Танцор Дмитрий Красилов принял участие в съемках рекламы adidas. Он стал популярным после появления в клипе группы Little Big, снятом по мотивам композиции «Uno».
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big снялся в рекламе Adidas

Красилов снялся в видеоролике, предназначенном для приложения adidas Training, которое создатели разработали специально для тренировок в домашних условиях. На кадрах артист предлагает зрителям сделать разминку, показывая легкие упражнения. Красилов участвовал в четвертом сезоне «Танцев» на ТНТ, и снимался в некоторых картинах, среди которых «Толя-робот» и «Учителя», играя роли второго плана. После участия в клипе коллектива Little Big актер получил прозвище «Пухляш» и вместе с группой планировал выступить в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

Члены коллектива поделились, что после показа клипа, снятого на песню «Uno», поклонники чаще всего спрашивали их о Красилове и о его участии в конкурсе. Однако из-за коронавирусной инфекции проведение «Евровидения» отменили, участники группы считают это решение правильным в сложившейся ситуации.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:58

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