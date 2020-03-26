Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big снялся в рекламе Adidas





Красилов снялся в видеоролике, предназначенном для приложения adidas Training, которое создатели разработали специально для тренировок в домашних условиях. На кадрах артист предлагает зрителям сделать разминку, показывая легкие упражнения. Красилов участвовал в четвертом сезоне «Танцев» на ТНТ, и снимался в некоторых картинах, среди которых «Толя-робот» и «Учителя», играя роли второго плана. После участия в клипе коллектива Little Big актер получил прозвище «Пухляш» и вместе с группой планировал выступить в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».Члены коллектива поделились, что после показа клипа, снятого на песню «Uno», поклонники чаще всего спрашивали их о Красилове и о его участии в конкурсе. Однако из-за коронавирусной инфекции проведение «Евровидения» отменили, участники группы считают это решение правильным в сложившейся ситуации.