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Беременная звезда «Дом-2» Катя Жужа налегает на быстрорастворимую лапшу

Во время вынашивания ребенка Катя Жужа приняла решение отказаться от рационального питания. Теперь в её меню можно встретить не только внушительное количество сладостей, но даже лапшу быстрого приготовления.
Беременная звезда «Дом-2» Катя Жужа налегает на быстрорастворимую лапшу

Когда девушки беременеют, у них часто кардинально меняются вкусы. Катя Жужа, которая всегда пристально следит за своей фигурой и питанием, решила отдаться своим желаниям и перестала отказывать себе в еде.

На её странице в социальной сети Instagram подписчики наблюдают, как у звезды серьёзно разыгрывается аппетит. Поклонники девушки опасаются, что её тянет не только на здоровую пищу, Катя предпочитает высококалорийные сладости и запрещенные продукты. На днях для своих фолловеров в Instagram Жужа показала, как заваривает лапшу быстрого приготовления. По словам девушки, это блюдо поднимет ей настроение во время карантина.

О своем интересном положении бывшая звезда телепроекта «Дом-2» рассказала 18 марта. До этого момента Катя Жужа отрицала все появившиеся слухи, но когда изменение её форм стало заметным, девушка решила признаться.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:50

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