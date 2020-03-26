Беременная звезда «Дом-2» Катя Жужа налегает на быстрорастворимую лапшу





Когда девушки беременеют, у них часто кардинально меняются вкусы. Катя Жужа, которая всегда пристально следит за своей фигурой и питанием, решила отдаться своим желаниям и перестала отказывать себе в еде.На её странице в социальной сети Instagram подписчики наблюдают, как у звезды серьёзно разыгрывается аппетит. Поклонники девушки опасаются, что её тянет не только на здоровую пищу, Катя предпочитает высококалорийные сладости и запрещенные продукты. На днях для своих фолловеров в Instagram Жужа показала, как заваривает лапшу быстрого приготовления. По словам девушки, это блюдо поднимет ей настроение во время карантина.О своем интересном положении бывшая звезда телепроекта «Дом-2» рассказала 18 марта. До этого момента Катя Жужа отрицала все появившиеся слухи, но когда изменение её форм стало заметным, девушка решила признаться.