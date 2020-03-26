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Жена футболиста Дмитрия Тарасова отказалась от красных фруктов и овощей

Недавно супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия, родила вторую дочь. Модель рассказала своим подписчикам об изменениях, произошедших в ее рационе и связанных с отказом от красных овощей и фруктов.
Жена футболиста Дмитрия Тарасова отказалась от красных фруктов и овощей

Полтора месяца назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась девочка, которой дали имя Ева. Она стала третьей дочерью спортсмена. Старшей дочери от первого брака футболиста, Ангелине, исполнилось 10 лет. Милана, которой только два года, появилась у Дмитрия в текущем браке.

На своей странице в социальных сетях Анастасия Тарасова сейчас рассказывает о чувстве материнства и часто просит советов у подписчиц. Несколько дней назад в своём Instagram она показала, чем завтракает кормящая мать, а также рассказала рецепт полезного и сытного овсяного блина со многими вариантами начинки.

Некоторые подписчики раскритиковали Анастасию за неправильное питание и модели пришлось записать им ответ. По словам девушки, своё питание она подбирала методом проб и ошибок. Как она выяснила, её еда не влияет на дочь, но Тарасова всё же отказалась от овощей и фруктов красного цвета.

Сам футболист Дмитрий Тарасов, сейчас восстанавливается после серьезной травмы ноги и помогает молодой маме. Несколько дней назад он публиковал для своих подписчиков фотографию, на которой одной рукой кормит Милану, а другой катает в коляске Еву.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:28

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