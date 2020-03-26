АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.15 USD 77.79
Курс валют на 26.03.2020

Телесваха Роза Сябитова дала советы для знакомств на время карантина

Известная российская телеведущая Роза Сябитова рассказал одиноким людям о том, как они могут завести знакомство с противоположным полом в условиях карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. По словам популярной телесвахи, возможность избежать прямых контактов, но продолжить общение, в нынешних реалиях предоставят современные технологии.
Телесваха Роза Сябитова дала советы для знакомств на время карантина

Как утверждает соведущая шоу «Давай поженимся», лучшим способом завести знакомство в сложившейся ситуации станут специальные приложения и сайты, в том числе знаменитый Tinder. «Единственный совет – не зависать надолго в переписке и стараться сразу же перейти к живому общению. Для этого подойдет, к примеру, Skype», - отметила артистка. Она также подчеркнула, что в случае использования данного метода общения, уже через полтора месяца, как раз после снятия карантина, у человека может появиться конкретный кандидат, который за это время пройдет своеобразную проверку.

Роза Сябитова также отмечает, что в столь непростой период не стоит бояться задавать потенциальному партнеру неприятные вопросы, уточняя у него паспортные данные, информацию о чертах характера и составе семьи. Можно даже, утверждает знаменитость, поинтересоваться у собеседника, зачем он решил знакомиться таким образом и для чего ему необходимо общение. Именно так, уверена Сябитова, следует действовать во время дистанционного разговора. А на свиданиях лучше всего дать возможность просто настроиться и получить удовольствие от общения.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big снялся в рекламе…
Скончался актер дубляжа Сергей…
Беременная звезда «Дом-2» Катя Жужа налегает на быстрорастворимую…
Эксперты назвали жидкости, способные повредить лакокрасочное покрытие…
Netflix запустит мультипликационный сериал по Angry…
СМИ: Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за вспышки…
Жена футболиста Дмитрия Тарасова отказалась от красных фруктов и…
Александр Петров продемонстрировал, чем занимается во время карантина из-за…
Телесваха Роза Сябитова дала советы для знакомств на время…
Том Круз поставил ультиматум Меган Маркл для участия в его…
«Разведчик-убийца»: Беспилотник «Альтиус» получит искусственный…
Правительство призвало россиян сплотиться и не скупать…
Новый трековый гиперкар Lamborghini показали на…
Трамп поддержал решение японского правительства о переносе…
Боксер Энтони Джошуа самоизолировался после общения с принцем…
Жительница Испании сбежала из карантина ради первого…
Дочь Славы вернулась домой из Франции из-за…
Житель Испании предлагал собак в аренду для прогулок в условиях…
50-летний полицейский Subaru 360 выставят на…
Геннадий Онищенко поддержал Владимира Путина в благодарности медикам за борьбу с…
Максим Галкин пошутил по поводу слухов о нефтяной скважине Аллы…
Ученые назвали средний возраст заразившихся…
HMD Global начала принимать предзаказы на Nokia 1.3 и Nokia 5310 в…
Компания Dyson займется производством аппаратов…
«В 74 жизнь только начинается»: Иван Ургант поздравил Евгения Петросяна с рождением…
Audi и Volkswagen временно сменили логотипы из-за…
Звезда «Дом-2» Женя Ромашов выкинул обручальные кольца в…
Специалисты Kaspersky Lab рассказали, чем протирать смартфон для защиты от…
Просмотреть все новости