Телесваха Роза Сябитова дала советы для знакомств на время карантина





Как утверждает соведущая шоу «Давай поженимся», лучшим способом завести знакомство в сложившейся ситуации станут специальные приложения и сайты, в том числе знаменитый Tinder. «Единственный совет – не зависать надолго в переписке и стараться сразу же перейти к живому общению. Для этого подойдет, к примеру, Skype», - отметила артистка. Она также подчеркнула, что в случае использования данного метода общения, уже через полтора месяца, как раз после снятия карантина, у человека может появиться конкретный кандидат, который за это время пройдет своеобразную проверку.Роза Сябитова также отмечает, что в столь непростой период не стоит бояться задавать потенциальному партнеру неприятные вопросы, уточняя у него паспортные данные, информацию о чертах характера и составе семьи. Можно даже, утверждает знаменитость, поинтересоваться у собеседника, зачем он решил знакомиться таким образом и для чего ему необходимо общение. Именно так, уверена Сябитова, следует действовать во время дистанционного разговора. А на свиданиях лучше всего дать возможность просто настроиться и получить удовольствие от общения.