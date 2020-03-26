Новый трековый гиперкар Lamborghini показали на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен новый трековый гиперкар Lamborghini, его дебют должен состояться до конца 2020 года. В ролике показаны испытания двухдверной новинки, созданной разработчиками Centro Stile и Squadra Corse.
Тесты гиперкара, который, вероятнее всего, получит название Lamborghini V12, проходили в Италии на гоночном треке. Это видео было снято буквально за пару недель до того, как в стране объявили карантин из-за вспышки коронавируса. Купе построили на базе SVJ и оснастили силовым атмосферным агрегатом V12 на 6,5 литров, который генерирует 830 «лошадок». В паре с ним работает шестиступенчатая коробка передач Xtrac.
Согласно данным инсайдеров, новый гиперкар станет последним 12-цилиндровым авто без гибридного довеска. Двухдверка, предназначенная для гоночного трека, получит новый аэродинамический обвес и механический самоблокирующийся дифференциал. Предполагается, что тираж Lamborghini V12 не будет превышать 40 экземпляров.
Тесты гиперкара, который, вероятнее всего, получит название Lamborghini V12, проходили в Италии на гоночном треке. Это видео было снято буквально за пару недель до того, как в стране объявили карантин из-за вспышки коронавируса. Купе построили на базе SVJ и оснастили силовым атмосферным агрегатом V12 на 6,5 литров, который генерирует 830 «лошадок». В паре с ним работает шестиступенчатая коробка передач Xtrac.
Согласно данным инсайдеров, новый гиперкар станет последним 12-цилиндровым авто без гибридного довеска. Двухдверка, предназначенная для гоночного трека, получит новый аэродинамический обвес и механический самоблокирующийся дифференциал. Предполагается, что тираж Lamborghini V12 не будет превышать 40 экземпляров.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00