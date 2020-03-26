Трамп поддержал решение японского правительства о переносе Олимпиады-2020





Накануне запланированного звонка Синдзо Абэ Дональду Трампу, глава правительства Японии успел обсудить свою позицию касательно переноса Олимпиады с руководителем Международного олимпийского комитета Томасом Баху. Последний поддержал идею премьер-министра и пообещал ему любую помощь со своей стороны.Также ранее со схожим предложением выступил и президент США. Дональд Трамп отметил, что в связи со сложившейся в мире ситуацией имеет смысл подумать о назначении иных сроков для проведения Олимпийских игр 2020 в Токио.Теперь же, в ходе телефонных переговоров, у Синдзо Абэ и Дональда Трампа появилась возможность лично обсудить необходимость переноса Олимпиады из-за пандемии коронавируса в мире. Первые лица Японии и США общались в течение 40 минут и пришли к выводу, что лучшим решением является смещение сроков международного спортивного мероприятия на год. Проведение соревнований переносится на лето 2021 года, однако о более точных датах пока говорить рано.