Специалисты Kaspersky Lab рассказали, чем протирать смартфон для защиты от коронавируса





Эксперты отмечают, что попасть на устройство вирус может непосредственно от рук самого пользователя, который ранее прикасался к зараженным поверхностям. При этом отмечается, что наименьший вред при обработке экрана гаджета наносит именно изопропиловый спирт, а вот перекись водорода и этанол являются средствами на самый крайний случай, поскольку при частом применении они могут нанести покрытию вред.«Оптимальной концентрацией изопропилового спирта можно считать 70-80%. Более чистый спирт будет слишком быстро испаряться, а для наиболее высоких результатов дезинфицирующий состав должен провести на обработанном гаджете примерно минуту, поэтому, чем ниже содержание изопропанола, тем выше эффективность обработки», - утверждается в сообщении, опубликованном в официальном блоге «Лаборатории Касперского».Отдельно специалисты компании обращают внимание общественности на тот факт, что ни одно из средств дезинфекции не допускается заливать в разъемы устройства. В данном случае лучше просто протереть их ваткой или ватным диском.