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Специалисты Kaspersky Lab рассказали, чем протирать смартфон для защиты от коронавируса

Для эффективной дезинфекции смартфона от попадания на его корпус коронавируса можно воспользоваться изопропиловым или этиловым спиртом. Об этом рассказали специалисты Kaspersky Lab, добавив, что с этой задачей также справятся гипохлорит натрия или перекись водорода.
Специалисты Kaspersky Lab рассказали, чем протирать смартфон для защиты от коронавируса

Эксперты отмечают, что попасть на устройство вирус может непосредственно от рук самого пользователя, который ранее прикасался к зараженным поверхностям. При этом отмечается, что наименьший вред при обработке экрана гаджета наносит именно изопропиловый спирт, а вот перекись водорода и этанол являются средствами на самый крайний случай, поскольку при частом применении они могут нанести покрытию вред.

«Оптимальной концентрацией изопропилового спирта можно считать 70-80%. Более чистый спирт будет слишком быстро испаряться, а для наиболее высоких результатов дезинфицирующий состав должен провести на обработанном гаджете примерно минуту, поэтому, чем ниже содержание изопропанола, тем выше эффективность обработки», - утверждается в сообщении, опубликованном в официальном блоге «Лаборатории Касперского».

Отдельно специалисты компании обращают внимание общественности на тот факт, что ни одно из средств дезинфекции не допускается заливать в разъемы устройства. В данном случае лучше просто протереть их ваткой или ватным диском.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:55

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