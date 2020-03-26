Дочь Славы вернулась домой из Франции из-за коронавируса

Дочь Славы прибыла во Францию два месяца назад для дополнительного изучения языка. После вспышки коронавируса в стране девушка вынуждена была сидеть дома в одиночестве и очень переживала по этому поводу. Позже Александра все же решила, что ей будет лучше на родине, и, несмотря на риск инфицирования коронавирусом, решила лететь в Москву.Девушка поделилась, что перед перелетом ей сильно захотелось пить, но воды в автоматах не было. Поэтому, по совету мамы, она разделась и находилась в аэропорту в одной футболке, чем сильно напугала других людей, решивших, что у нее высокая температура из-за COVID-2019. Воду дочь Славы смогла купить возле стойки регистрации и уже без приключений успешно долетела в Москву.Девушка сообщила, что в России ее встретили приятно и без негатива. Она прошла все необходимые процедуры, в том числе измерение температуры. Во время расспросов о самочувствии она не ощущала «никаких косых взглядов или чего-то еще». «Я выдохнула и почувствовала - я дома, - отметила Александра, и добавила, что снова находится в условиях карантина.