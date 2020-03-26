Том Круз поставил ультиматум Меган Маркл для участия в его картине
Меган Маркл после того, как отказалась от выполнения обязанностей члена королевской семьи, мечтает продолжить свою актерскую карьеру. В этом ей готов оказать помощь Том Круз, но для участия в его картине он поставил супруге принца Гарри ультиматум.
Как сообщают западные СМИ, актер и режиссер мечтает о том, чтобы герцогиня Сассекская присоединилась к саентологической церкви, став последовательницей этого культа. Том Круз давно хотел, чтобы его религиозные взгляды разделил кто-то из членов королевской семьи. Так как Меган Маркл настроена на реализацию своих творческих амбиций, инсайдеры говорят, что это не самый плохой вариант. Тем более, актриса уже давно в поиске стоящего проекта. На кону стоит главная роль в картине и партнерство с самим Томом Крузом на экране.
Вернуться в киноиндустрию Меган Маркл захотела после того, как побывала на премьере мультфильма «Король Лев», отмечает информационный портал "НьюИнформ". Ее супруг тогда разговаривал с представителями студии и спрашивал о возможной работе для герцогини Сассекской. Жена принца Гарри переехала с семьей в Канаду, так как не могла жить в Великобритании. По словам экс-актрисы, ее угнетало "токсичное общество", которое обсуждало каждый шаг герцогини Сассекской.
Как сообщают западные СМИ, актер и режиссер мечтает о том, чтобы герцогиня Сассекская присоединилась к саентологической церкви, став последовательницей этого культа. Том Круз давно хотел, чтобы его религиозные взгляды разделил кто-то из членов королевской семьи. Так как Меган Маркл настроена на реализацию своих творческих амбиций, инсайдеры говорят, что это не самый плохой вариант. Тем более, актриса уже давно в поиске стоящего проекта. На кону стоит главная роль в картине и партнерство с самим Томом Крузом на экране.
Вернуться в киноиндустрию Меган Маркл захотела после того, как побывала на премьере мультфильма «Король Лев», отмечает информационный портал "НьюИнформ". Ее супруг тогда разговаривал с представителями студии и спрашивал о возможной работе для герцогини Сассекской. Жена принца Гарри переехала с семьей в Канаду, так как не могла жить в Великобритании. По словам экс-актрисы, ее угнетало "токсичное общество", которое обсуждало каждый шаг герцогини Сассекской.
Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:00