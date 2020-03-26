Александр Петров продемонстрировал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса





Александр Петров рассказал, что от скуки россиян должна спасать дача. А если её нет, то не стоит печалиться, утверждает актёр. На помощь всегда придут друзья, у которых они точно есть. Артист добавил, что не стоит игнорировать возможность обращения к соседям за помощью. Он призвал не паниковать и обращать внимание на рекомендации компетентных органов, от которых на данный момент многое зависит.Он также вспомнил о походах в Сандуновские бани, где собирались публичные люди: политики, бизнесмены, актёры, олимпийские чемпионы, рабочие, чтобы провести время. По словам знаменитости, там не было главных и подчинённых, все были равны. И поэтому актёр сравнил прошлое время с настоящими событиями, утверждая, что сейчас так же, как и тогда, «мы все просто люди».Артист призвал помогать нуждающимся, беречь пожилых людей и стараться с улыбкой смотреть на мир, поскольку только юмор не даёт человеку впасть в полное уныние. Стоит отметить, что романтические отношения Петрова и Стаси Милославской приобрели новый окрас. Недавно стало известно об их совместном проживании. Инсайдеры сообщают, актёр предложил избраннице переехать к нему через два месяца после начала романа. Однако она предпочла сделать этот шаг лишь спустя год.