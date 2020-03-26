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Александр Петров продемонстрировал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса

Александр Петров на странице в Instagram опубликовал видео, которое демонстрирует, чем он занимается во время карантина из-за коронавируса. Находясь на даче своих друзей, актёр решил поиграть в игру. Компанию ему составила возлюбленная Стася Милославская.

Александр Петров рассказал, что от скуки россиян должна спасать дача. А если её нет, то не стоит печалиться, утверждает актёр. На помощь всегда придут друзья, у которых они точно есть. Артист добавил, что не стоит игнорировать возможность обращения к соседям за помощью. Он призвал не паниковать и обращать внимание на рекомендации компетентных органов, от которых на данный момент многое зависит.

Он также вспомнил о походах в Сандуновские бани, где собирались публичные люди: политики, бизнесмены, актёры, олимпийские чемпионы, рабочие, чтобы провести время. По словам знаменитости, там не было главных и подчинённых, все были равны. И поэтому актёр сравнил прошлое время с настоящими событиями, утверждая, что сейчас так же, как и тогда, «мы все просто люди».

Артист призвал помогать нуждающимся, беречь пожилых людей и стараться с улыбкой смотреть на мир, поскольку только юмор не даёт человеку впасть в полное уныние. Стоит отметить, что романтические отношения Петрова и Стаси Милославской приобрели новый окрас. Недавно стало известно об их совместном проживании. Инсайдеры сообщают, актёр предложил избраннице переехать к нему через два месяца после начала романа. Однако она предпочла сделать этот шаг лишь спустя год.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:20

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