50-летний полицейский Subaru 360 выставят на аукционе
Аукционный дом RM Sothebys планирует выставить на торги автомобиль Subaru 360, принадлежавший ранее транспортной полиции и выпущенный в 1970 году. Аукцион состоится 1-2 мая 2020 года.
Выпуск Subaru 360 проводился, начиная с 1958 года и заканчивая 1971-м. За этот период было произведено около 400 тысяч автомобилей. Патрульная машина состояла на учете в новозеландском транспортном департаменте. Она оснащена двухцилиндровым мотором, объем которого составляет 356 кубических сантиметров, а мощность - 25 лошадиных сил. В автомобиле присутствует четырехступенчатая механическая коробка передач. Кузов машины покрашен в цвета полиции с нанесением эмблемы транспортного департамента.
В полицейском автомобиле Subaru 360 установлено спецоборудование - сирена и световые сигналы. В данное время нет информации о начальной стоимости машины. В 2010 году аналогичное авто удалось продать за 16 500 долларов.
Выпуск Subaru 360 проводился, начиная с 1958 года и заканчивая 1971-м. За этот период было произведено около 400 тысяч автомобилей. Патрульная машина состояла на учете в новозеландском транспортном департаменте. Она оснащена двухцилиндровым мотором, объем которого составляет 356 кубических сантиметров, а мощность - 25 лошадиных сил. В автомобиле присутствует четырехступенчатая механическая коробка передач. Кузов машины покрашен в цвета полиции с нанесением эмблемы транспортного департамента.
В полицейском автомобиле Subaru 360 установлено спецоборудование - сирена и световые сигналы. В данное время нет информации о начальной стоимости машины. В 2010 году аналогичное авто удалось продать за 16 500 долларов.
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Добавил: Романова Виктория Вчера, 23:59