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Геннадий Онищенко поддержал Владимира Путина в благодарности медикам за борьбу с коронавирусом

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Геннадий Онищенко поддержал Владимира Путина в благодарности медикам за самоотверженную борьбу с коронавирусом. Политический деятель убежден, что в нынешней ситуации от российских врачей зависит больше, чем от кого-либо в государстве.
Геннадий Онищенко поддержал Владимира Путина в благодарности медикам за борьбу с коронавирусом

Президент Российской Федерации обратился к гражданам 25 марта 2020 года. В своей речи Владимир Путин выразил особую благодарность медицинским сотрудникам и призвал людей выполнять все рекомендации по предотвращению распространения коронавируса. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал главу государства и отметил важность самоотверженной работы, которую ежедневно выполняют врачи.

«Обращение было очень правильным с его стороны, так как на медиках сегодня лежит абсолютно все: они оказывают неотложную помощь, выявляют больных и не спят сутками», - отметил политический деятель. Кроме того, он согласился с принятым решением объявить неделю от 30 марта нерабочей и призывом к гражданам максимально самоизолироваться. По словам Геннадия Онищенко, то, что люди будут сидеть по домам, может действительно остановить распространение коронавируса.

Кроме того, эпидемиолог в прошлом назвал всех врачей самоотверженными профессионалами своего дела, которые готовы жертвовать временем, здоровьем и силами на благо других, сообщает «Политическая экспертиза».

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Политика / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 23:40

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