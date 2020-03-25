Геннадий Онищенко поддержал Владимира Путина в благодарности медикам за борьбу с коронавирусом
Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Геннадий Онищенко поддержал Владимира Путина в благодарности медикам за самоотверженную борьбу с коронавирусом. Политический деятель убежден, что в нынешней ситуации от российских врачей зависит больше, чем от кого-либо в государстве.
Президент Российской Федерации обратился к гражданам 25 марта 2020 года. В своей речи Владимир Путин выразил особую благодарность медицинским сотрудникам и призвал людей выполнять все рекомендации по предотвращению распространения коронавируса. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал главу государства и отметил важность самоотверженной работы, которую ежедневно выполняют врачи.
«Обращение было очень правильным с его стороны, так как на медиках сегодня лежит абсолютно все: они оказывают неотложную помощь, выявляют больных и не спят сутками», - отметил политический деятель. Кроме того, он согласился с принятым решением объявить неделю от 30 марта нерабочей и призывом к гражданам максимально самоизолироваться. По словам Геннадия Онищенко, то, что люди будут сидеть по домам, может действительно остановить распространение коронавируса.
Кроме того, эпидемиолог в прошлом назвал всех врачей самоотверженными профессионалами своего дела, которые готовы жертвовать временем, здоровьем и силами на благо других, сообщает «Политическая экспертиза».
Президент Российской Федерации обратился к гражданам 25 марта 2020 года. В своей речи Владимир Путин выразил особую благодарность медицинским сотрудникам и призвал людей выполнять все рекомендации по предотвращению распространения коронавируса. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал главу государства и отметил важность самоотверженной работы, которую ежедневно выполняют врачи.
«Обращение было очень правильным с его стороны, так как на медиках сегодня лежит абсолютно все: они оказывают неотложную помощь, выявляют больных и не спят сутками», - отметил политический деятель. Кроме того, он согласился с принятым решением объявить неделю от 30 марта нерабочей и призывом к гражданам максимально самоизолироваться. По словам Геннадия Онищенко, то, что люди будут сидеть по домам, может действительно остановить распространение коронавируса.
Кроме того, эпидемиолог в прошлом назвал всех врачей самоотверженными профессионалами своего дела, которые готовы жертвовать временем, здоровьем и силами на благо других, сообщает «Политическая экспертиза».