Максим Галкин пошутил по поводу слухов о нефтяной скважине Аллы Пугачевой





В Сети появилась информация, которую якобы распространил создатель «Ласкового мая» Андрей Разин. По словам продюсера, у него есть достоверные источники в лице партнеров Примадонны, которые работают с ней в нефтяном бизнесе. Поэтому, он не сомневается в том, что семья Аллы Пугачевой владеет нефтяной скважиной и ежемесячно получает «чистую прибыль».Максим Галкин отметил, что о таком виде заработка супруги не знал даже он. Фолловеры начали также шутить по этому поводу и написали, что «нужна помощь Максиму Г. Из деревни Грязи», от которого жена «что-то скрывает».