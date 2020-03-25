АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

Максим Галкин пошутил по поводу слухов о нефтяной скважине Аллы Пугачевой

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Максим Галкин прокомментировал слухи по поводу того, что у Аллы Пугачевой есть собственная нефтяная скважина. Юморист попросил «дать им адрес, чтобы хоть узнать, где их деньги».

Максим Галкин пошутил по поводу слухов о нефтяной скважине Аллы Пугачевой


В Сети появилась информация, которую якобы распространил создатель «Ласкового мая» Андрей Разин. По словам продюсера, у него есть достоверные источники в лице партнеров Примадонны, которые работают с ней в нефтяном бизнесе. Поэтому, он не сомневается в том, что семья Аллы Пугачевой владеет нефтяной скважиной и ежемесячно получает «чистую прибыль».



Максим Галкин отметил, что о таком виде заработка супруги не знал даже он. Фолловеры начали также шутить по этому поводу и написали, что «нужна помощь Максиму Г. Из деревни Грязи», от которого жена «что-то скрывает».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 23:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Геннадий Онищенко поддержал Владимира Путина в благодарности медикам за борьбу с…
Максим Галкин пошутил по поводу слухов о нефтяной скважине Аллы…
Ученые назвали средний возраст заразившихся…
HMD Global начала принимать предзаказы на Nokia 1.3 и Nokia 5310 в…
Компания Dyson займется производством аппаратов…
«В 74 жизнь только начинается»: Иван Ургант поздравил Евгения Петросяна с рождением…
Audi и Volkswagen временно сменили логотипы из-за…
Звезда «Дом-2» Женя Ромашов выкинул обручальные кольца в…
Специалисты Kaspersky Lab рассказали, чем протирать смартфон для защиты от…
Компания Rouyu Technology презентовала новый складной смартфон FlexPai…
У звезды «Дом-2» Майи Донцовой округлился…
OPPO анонсировала выход смартфона Reno Ace 2, оснащённого экраном с кадровой частотой 120…
Молекулярный биолог рассказала, можно ли заразиться COVID-19…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова вновь нашла подработку для Давида…
Разин рассказал о «дополнительном источнике дохода» Пугачевой – нефтяном…
Международные соревнования оленеводов в Якутии отменены из-за…
«Не каркай, а не то умным будешь»: Ученые сравнили интеллект ворон и…
У звезды фильмы «Жмурки» Жанны Болотовой диагностировали…
Только экстренные случаи: В Москве приостанавливают оказание стоматологических…
Ушел из жизни известный американский кинорежиссёр Стюарт…
Украина с 27 марта прекратит любые пассажирские перевозки через границы…
Медики советуют пациентам с коронавирусом лежать лицом…
Психолог Хеба Мохамед дал рекомендации для мужчин, как не заскучать в период…
Хавьер Бардем поддержал Джонни Деппа в конфликте с Эмбер…
Жена экс-проектанта Венцеслава Венгржановского Дарья высказалась в адрес Ксении Бородиной: "Ей сейчас нужно женское…
Эксперты составили рейтинг самых выносливых бюджетных…
Владимир Путин поздравил режиссера Александра Прошкина с…
Мировые звезды шоу-бизнеса показали в соцсетях, чем занимаются во время…
Просмотреть все новости