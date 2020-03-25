Максим Галкин пошутил по поводу слухов о нефтяной скважине Аллы Пугачевой
В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Максим Галкин прокомментировал слухи по поводу того, что у Аллы Пугачевой есть собственная нефтяная скважина. Юморист попросил «дать им адрес, чтобы хоть узнать, где их деньги».
В Сети появилась информация, которую якобы распространил создатель «Ласкового мая» Андрей Разин. По словам продюсера, у него есть достоверные источники в лице партнеров Примадонны, которые работают с ней в нефтяном бизнесе. Поэтому, он не сомневается в том, что семья Аллы Пугачевой владеет нефтяной скважиной и ежемесячно получает «чистую прибыль».
Максим Галкин отметил, что о таком виде заработка супруги не знал даже он. Фолловеры начали также шутить по этому поводу и написали, что «нужна помощь Максиму Г. Из деревни Грязи», от которого жена «что-то скрывает».
В Сети появилась информация, которую якобы распространил создатель «Ласкового мая» Андрей Разин. По словам продюсера, у него есть достоверные источники в лице партнеров Примадонны, которые работают с ней в нефтяном бизнесе. Поэтому, он не сомневается в том, что семья Аллы Пугачевой владеет нефтяной скважиной и ежемесячно получает «чистую прибыль».
Максим Галкин отметил, что о таком виде заработка супруги не знал даже он. Фолловеры начали также шутить по этому поводу и написали, что «нужна помощь Максиму Г. Из деревни Грязи», от которого жена «что-то скрывает».
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 23:20