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Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова вновь нашла подработку для Давида Манукяна

Ведущей скандального проекта «Дом-2» Ольге Бузовой предложили выступить на СТС в одном из новых шоу. Однако в Сети тут же появилась информация о том, что Ольга якобы поставила организаторам шоу условие, она выйдет на сцену, только если в одном из номеров примет участие Давид Манукян.

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова вновь нашла подработку для Давида Манукяна

Хейтеры тут же предположили, что Ольга Бузова ищет для своего возлюбленного подработку, чтобы у него была возможность оплачивать ей дорогие подарки. Возможно, такие догадки начали появляться из-за того, что Давид ранее рассказал, как он оплачивает все чеки в ресторанах без помощи возлюбленной.

Кроме того, известно, что в этом же выпуске программы, которую ведет Елена Летучая, выступили и другие звезды среди них Ханна, Ирина Салтыкова, а также группа «Дюна» во главе с Виктором Рыбиным.


Больше всего фолловеров Ольги интересовало, как она встретилась с Ханной, ведь ранее звезда сказала, что не хочет ее видеть, поскольку она выступала на свадьбе ее экс-супруга Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. На тот момент она сказала Ханне все, что о ней думает прямо в глаза. Однако, как прошла встреча двух звезд пока не известно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:12

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