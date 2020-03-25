Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова вновь нашла подработку для Давида Манукяна
Ведущей скандального проекта «Дом-2» Ольге Бузовой предложили выступить на СТС в одном из новых шоу. Однако в Сети тут же появилась информация о том, что Ольга якобы поставила организаторам шоу условие, она выйдет на сцену, только если в одном из номеров примет участие Давид Манукян.
Хейтеры тут же предположили, что Ольга Бузова ищет для своего возлюбленного подработку, чтобы у него была возможность оплачивать ей дорогие подарки. Возможно, такие догадки начали появляться из-за того, что Давид ранее рассказал, как он оплачивает все чеки в ресторанах без помощи возлюбленной.
Кроме того, известно, что в этом же выпуске программы, которую ведет Елена Летучая, выступили и другие звезды среди них Ханна, Ирина Салтыкова, а также группа «Дюна» во главе с Виктором Рыбиным.
Больше всего фолловеров Ольги интересовало, как она встретилась с Ханной, ведь ранее звезда сказала, что не хочет ее видеть, поскольку она выступала на свадьбе ее экс-супруга Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. На тот момент она сказала Ханне все, что о ней думает прямо в глаза. Однако, как прошла встреча двух звезд пока не известно.
Хейтеры тут же предположили, что Ольга Бузова ищет для своего возлюбленного подработку, чтобы у него была возможность оплачивать ей дорогие подарки. Возможно, такие догадки начали появляться из-за того, что Давид ранее рассказал, как он оплачивает все чеки в ресторанах без помощи возлюбленной.
Кроме того, известно, что в этом же выпуске программы, которую ведет Елена Летучая, выступили и другие звезды среди них Ханна, Ирина Салтыкова, а также группа «Дюна» во главе с Виктором Рыбиным.
Больше всего фолловеров Ольги интересовало, как она встретилась с Ханной, ведь ранее звезда сказала, что не хочет ее видеть, поскольку она выступала на свадьбе ее экс-супруга Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. На тот момент она сказала Ханне все, что о ней думает прямо в глаза. Однако, как прошла встреча двух звезд пока не известно.