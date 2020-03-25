Ученые назвали средний возраст заразившихся коронавирусом





Подобный вывод ученые сделали на основе исследования анализов, взятых у 23 зараженных коронавирусом в Гонконге. Эксперты провели ряд экспериментов и определили уровень вирусной нагрузки в пробах и мазках крови, слюны, мочи и фекалий добровольцев, у которых был выявлен COVID-19.Как оказалось, высокий уровень вирусной нагрузки наблюдается в слюне спустя семь дней после возникновения первых симптомов заболевания. Кроме того, повышенной она оказалась и в пробах, которые были взяты у людей преклонного возраста. Это, как сообщают ученые, можно объяснить тяжестью осложнений от COVID-19. Также эксперты склонны полагать, что пациенты с высоким уровнем вирусной нагрузки могут быть более опасными в плане распространения инфекции, ведь они куда заразнее остальных заболевших.