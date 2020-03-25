HMD Global начала принимать предзаказы на Nokia 1.3 и Nokia 5310 в РФ





Модель Nokia 5310 представляет собой обновленную версию Xpress Music, которая имеет FM-радио и встроенный MP3-плеер. Новинка создана для тех, кто любит слушать музыку. Nokia оснастила модель 5310 двумя громкими и мощными фронтальными динамиками, а также разъемом 3,5 мм для наушников. Любимые песни пользователя с легкостью можно будет разместить на карте памяти, емкость которой составляет 32 гигабайта. Дизайнеры объединили в этой модели моду и классику. Nokia 5310 отличается увеличенным цветным дисплеем, закругленным корпусом и удобными клавишами. Емкость аккумулятора смартфона равняется 1200 мАч.Гаджет Nokia 1.3 может похвастаться новейшей ОС Android 10. Разработчики оснастили новинку полностью ламинированным дисплеем, на котором все будет хорошо просматриваться даже при сильных солнечных лучах. Порадует пользователей и функция съемки в ночном режиме. Nokia 1.3 получил процессор Qualcomm 215, который отличается высокой производительностью. Заряд гаджет сможет держать весь день благодаря батарее емкостью 3000 мАч. Смартфон также получил предустановленный функционал Google Camera Go.