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Компания Dyson займется производством аппаратов ИВЛ

Представители компании Dyson, которая известна на весь мир благодаря производству уникальных пылесосов циклонного типа, заявили о начале разработки принципиально нового вида аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Такие устройства критически важны и необходимы при лечении больных тяжелой формой коронавирусной инфекции.
Компания Dyson займется производством аппаратов ИВЛ

«Это довольно сложный технический проект, который мы хотим реализовать в очень сжатые сроки. На данный момент к работе подключены все специалисты, в том числе наши технологические и медицинские партнеры – все делается для того, чтобы выполнить задачу максимально быстро. Главным преимуществом наших аппаратов станут высокая эффективность и возможность быстрой сборки», - заявил глава Dyson Джеймс Дайсон. Он же сообщил, что главным медицинским партнером проекта выступит кембриджская компания Technology Partnership, в сотрудничестве с ее специалистами производитель планирует создать принципиально новый тип аппаратов ИВЛ, полностью соответствующих всем необходимым критериям.

В самой компании уверены, что им удастся поставить первую партию новых устройств уже спустя несколько недель. Невзирая на столь оптимистические заявления самой Dyson, большинство экспертов считают, что этим планам не суждено сбыться, поскольку для создания и тестирования нового типа аппаратов ИВЛ может потребоваться несколько лет.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 22:30

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