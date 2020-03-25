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«В 74 жизнь только начинается»: Иван Ургант поздравил Евгения Петросяна с рождением сына

Популярный ведущий Иван Ургант поздравил Евгения Петросяна с рождением сына в эфире своего вечернего развлекательного шоу на «Первом канале». По словам российского шоумена, жизнь 74-летнего юмориста только начинается.
«В 74 жизнь только начинается»: Иван Ургант поздравил Евгения Петросяна с рождением сына

В понедельник, 23 марта, в СМИ буквально разлетелась сенсационная новость, будто у народного артиста, недавно женившегося в пятый раз, родился первенец. Как известно, у Евгения Петросяна была только одна дочь – Викторина Петросян, которой на данный момент уже 52 года, в то время как нынешней супруге юмориста всего 31 год. Согласно не подтвержденной, но и не опровергнутой информации, супруги прибегли к помощи суррогатной матери и малыш появился на свет в ОАЭ, где знаменитая пара недавно провела отпуск.

В эфире «Вечерний Ургант» на «Первом канале» популярный телеведущий не упустил возможности с долей юмора поздравить 74-летнего отца с рождением первенца. Обращаясь от всей студии развлекательного шоу, он пожелал здоровья «молодым» родителям, в особенности Евгению Петросяну, отметив «удачное совпадение» с распространением коронавируса, так как из-за карантина артист не будет выходить за пределы квартиры и все свое время сможет посвящать сыну. Кроме того, он пошутил на тему разницы между современными стенд-ап комиками, и «столпами комедийного отечественного жанра»: «Руслан Белый и Юлия Ахмедова постоянно жалуются на одиночество, а Евгений Ваганович в это время, просто делает дело, вот тебе и старая школа».

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 22:15

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