«В 74 жизнь только начинается»: Иван Ургант поздравил Евгения Петросяна с рождением сына





В понедельник, 23 марта, в СМИ буквально разлетелась сенсационная новость, будто у народного артиста, недавно женившегося в пятый раз, родился первенец. Как известно, у Евгения Петросяна была только одна дочь – Викторина Петросян, которой на данный момент уже 52 года, в то время как нынешней супруге юмориста всего 31 год. Согласно не подтвержденной, но и не опровергнутой информации, супруги прибегли к помощи суррогатной матери и малыш появился на свет в ОАЭ, где знаменитая пара недавно провела отпуск.В эфире «Вечерний Ургант» на «Первом канале» популярный телеведущий не упустил возможности с долей юмора поздравить 74-летнего отца с рождением первенца. Обращаясь от всей студии развлекательного шоу, он пожелал здоровья «молодым» родителям, в особенности Евгению Петросяну, отметив «удачное совпадение» с распространением коронавируса, так как из-за карантина артист не будет выходить за пределы квартиры и все свое время сможет посвящать сыну. Кроме того, он пошутил на тему разницы между современными стенд-ап комиками, и «столпами комедийного отечественного жанра»: