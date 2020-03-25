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OPPO анонсировала выход смартфона Reno Ace 2, оснащённого экраном с кадровой частотой 120 Гц

Китайская компания OPPO анонсировала выход Oppo Reno Ace 2 в апреле 2020 года. Он будет оснащён экраном с кадровой частотой 120 Гц. Об этом сообщил вице-президент OPPO Брайан Шен.

Согласно утверждению экспертов, на снимке, который недавно появился в Сети, можно увидеть будущий смартфон OPPO Reno Ace 2, созданный на базе топового чипсета Snapdragon 865 от Qualcomm. Устройство получило тыльную квадрокамеру, представленную блоком в форме круга. Корпус представлен в синей расцветке. Смартфон оснащён симметричным портом USB-С, а это означает, что он имеет функцию быстрой зарядки.

Также в базе данных управления Bluetooth SIG появился гаджет, имеющий технический шифр CPH2005. Данное устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G с интегрированным 5G-модемом. Новый смартфон имеет в наличии экранную панель AMOLED с размером диагонали 6,4 дюйма. Матрица снабжена стандартным разрешением Full HD+. Селфи-камеру оснастят блоком оптики на 32 Мп. Фронтальная камера состоит из четырёх сенсоров на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Вес смартфона составляет 180 граммов при габаритах 160,3 х 74,3 х 7,96 мм. Источник питания — аккумулятор на 4025 мАч.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:30

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