OPPO анонсировала выход смартфона Reno Ace 2, оснащённого экраном с кадровой частотой 120 Гц
Китайская компания OPPO анонсировала выход Oppo Reno Ace 2 в апреле 2020 года. Он будет оснащён экраном с кадровой частотой 120 Гц. Об этом сообщил вице-президент OPPO Брайан Шен.
Согласно утверждению экспертов, на снимке, который недавно появился в Сети, можно увидеть будущий смартфон OPPO Reno Ace 2, созданный на базе топового чипсета Snapdragon 865 от Qualcomm. Устройство получило тыльную квадрокамеру, представленную блоком в форме круга. Корпус представлен в синей расцветке. Смартфон оснащён симметричным портом USB-С, а это означает, что он имеет функцию быстрой зарядки.
Также в базе данных управления Bluetooth SIG появился гаджет, имеющий технический шифр CPH2005. Данное устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G с интегрированным 5G-модемом. Новый смартфон имеет в наличии экранную панель AMOLED с размером диагонали 6,4 дюйма. Матрица снабжена стандартным разрешением Full HD+. Селфи-камеру оснастят блоком оптики на 32 Мп. Фронтальная камера состоит из четырёх сенсоров на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Вес смартфона составляет 180 граммов при габаритах 160,3 х 74,3 х 7,96 мм. Источник питания — аккумулятор на 4025 мАч.
Согласно утверждению экспертов, на снимке, который недавно появился в Сети, можно увидеть будущий смартфон OPPO Reno Ace 2, созданный на базе топового чипсета Snapdragon 865 от Qualcomm. Устройство получило тыльную квадрокамеру, представленную блоком в форме круга. Корпус представлен в синей расцветке. Смартфон оснащён симметричным портом USB-С, а это означает, что он имеет функцию быстрой зарядки.
Также в базе данных управления Bluetooth SIG появился гаджет, имеющий технический шифр CPH2005. Данное устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G с интегрированным 5G-модемом. Новый смартфон имеет в наличии экранную панель AMOLED с размером диагонали 6,4 дюйма. Матрица снабжена стандартным разрешением Full HD+. Селфи-камеру оснастят блоком оптики на 32 Мп. Фронтальная камера состоит из четырёх сенсоров на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Вес смартфона составляет 180 граммов при габаритах 160,3 х 74,3 х 7,96 мм. Источник питания — аккумулятор на 4025 мАч.
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:30