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Молекулярный биолог рассказала, можно ли заразиться COVID-19 повторно

В микроблоге Facebook Ирина Якутенко, которая является молекулярным биологом, рассказала о том, можно ли заразиться COVID-19 повторно. По словам специалиста, однозначный ответ она дать не может, так как ученые всего мира продолжают исследовать протекание заболевания, вызываемого SARS-CoV-2.

Молекулярный биолог рассказала, можно ли заразиться COVID-19 повторно


Проводились опыты на лабораторных макаках, которые показали, что спустя месяц после их выздоровления коронавирус повторно не заразил животных. По словам Ирины Якутенко, нестойкий иммунитет от простудных заболеваний длится от нескольких месяцев до пары лет. Поэтому, обезьянам вновь придется иметь дело с SARS-CoV-2, чтобы ученые могли сделать окончательные выводы по поводу реинфекции.

Согласно имеющимся данным, иммунитет у пациентов, которые переболели SARS в 2003 году, сохранялся три года. Поэтому, ученые предполагают, что с вирусом нового типа будет происходит тоже самое. Также существуют исследования, которые доказывают, что иммунная память сохраняется дольше, если болезнь прошла в тяжелой форме. Поэтому, если SARS-CoV-2 опять мутирует, то пациенты перенесут его в более легкой форме, чем в первый раз. При этом заразится меньшее количество людей из-за выработанного частичного иммунитета.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:15

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