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Житель Испании предлагал собак в аренду для прогулок в условиях карантина

Житель города А-Корунья, расположенного в испанском автономном сообществе Галисия, давал в социальных сетях объявления об аренде своих собак всем желающим совершать прогулки во время карантина. Местной полиции удалось выявить нарушение, в результате на владельца животных подали жалобу, пишет испанская пресса.

Отмечается, что сотрудники гвардии и национальной службы охраны природы нашли мужчину и предупредили его о необходимости перестать заниматься противоправной деятельностью, которая побуждает окружающих нарушать введенные ограничения на передвижения, на которые властям Испании пришлось пойти из-за распространения коронавируса.

В прессе также подчеркивают, что получив соответствующее предупреждение, мужчина не остановился, напротив, он опубликовал еще два таких же объявления. В результате соответствующим службам пришлось снова подать на предприимчивого горожанина жалобу. Сообщается, что за нарушение правил содержания животных, а также игнорирование режима повышенной готовности автору таких объявлений в будущем могут грозить штрафные санкции в размере до 5000 евро.

С 14 марта в Испании введен карантин и режим повышенной готовности, в рамках которого передвижение граждан ограничено. Ситуация с коронавирусной инфекцией в этой стране обретает все более угрожающие масштабы. Так, по состоянию на 25 марта, количество смертей от COVID-19 в Испании превысило такой же показатель в Китае, при этом общая численность заразившихся в этой стране почти вдвое ниже, чем в Поднебесной.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 00:39

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