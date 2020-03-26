Житель Испании предлагал собак в аренду для прогулок в условиях карантина





Отмечается, что сотрудники гвардии и национальной службы охраны природы нашли мужчину и предупредили его о необходимости перестать заниматься противоправной деятельностью, которая побуждает окружающих нарушать введенные ограничения на передвижения, на которые властям Испании пришлось пойти из-за распространения коронавируса.В прессе также подчеркивают, что получив соответствующее предупреждение, мужчина не остановился, напротив, он опубликовал еще два таких же объявления. В результате соответствующим службам пришлось снова подать на предприимчивого горожанина жалобу. Сообщается, что за нарушение правил содержания животных, а также игнорирование режима повышенной готовности автору таких объявлений в будущем могут грозить штрафные санкции в размере до 5000 евро.С 14 марта в Испании введен карантин и режим повышенной готовности, в рамках которого передвижение граждан ограничено. Ситуация с коронавирусной инфекцией в этой стране обретает все более угрожающие масштабы. Так, по состоянию на 25 марта, количество смертей от COVID-19 в Испании превысило такой же показатель в Китае, при этом общая численность заразившихся в этой стране почти вдвое ниже, чем в Поднебесной.