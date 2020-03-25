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Разин рассказал о «дополнительном источнике дохода» Пугачевой – нефтяном бизнесе

Андрей Разин рассказал о «дополнительном источнике дохода» Аллы Пугачевой. Им, как оказалось, является нефтяной бизнес, ведь Примадонна владеет одной из скважин.
Разин рассказал о «дополнительном источнике дохода» Пугачевой – нефтяном бизнесе

В одном из последних интервью организатор концертов группы «Ласковый май» Андрей Разин высказался по поводу того, что «возрастные» звезды все никак не покинут отечественную эстраду. По словам продюсера, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко и Алла Пугачева уже давно должны были уйти «на покой», освободив место молодым талантам. При этом, как отметил артист, вынужденная «пенсия» для отечественных знаменитостей никак не обернется нехваткой финансов: у каждого из них есть «дополнительный источник доходов».

Так 72-летняя София Ротару является владелицей отеля в Крыму, а у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова есть собственные нефтяные скважины. Об этом Разин узнал, будучи на гастролях в Нефтеюганске. Тогда к продюсеру подошел один из начальников местной нефтедобывающей компании и спросил, почему артист до сих пор не в «бизнесе», ведь многие из его коллег уже являются владельцами некоторых месторождений «черного золота». Среди тех, кто уже приобрел скважину и приобщился к нефтяному бизнесу собеседник Разина назвал и Примадонну с ее бывшим супругом.

Администратор «Ласкового мая» уверен, что немолодые звезды эстрады отнюдь не бедствуют, поэтому он не понимает, почему те никак не уйдут на пенсию. Единственной причиной того, что певцы все еще выступают, Андрей Разин, по его собственным словам, считает только желание «хапнуть больше».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 21:02

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