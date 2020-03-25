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Международные соревнования оленеводов в Якутии отменены из-за коронавируса

Международные соревнования молодых оленеводов Arctic Skills, которые должны были состояться 6 и 7 апреля на территории северной Якутии, отменены из-за коронавируса. В случае улучшения ситуации конкурс будет проведен позже.
Международные соревнования оленеводов в Якутии отменены из-за коронавируса

Организаторы соревнований рассказали, что согласно региональному запрету на массовые мероприятия, действующему до 12 апреля, провести чемпионат в запланированные сроки не является возможным. Поэтому было принято решение о его отмене до окончания режима карантина.

Согласно условиям конкурса, участникам предстояли состязания в нескольких категориях, среди которых: надевание упряжи, медицинская помощь в сложных обстоятельствах, и плетение чаута (современный аркан). Также ожидалось участие в конкурсе экспертов и студентов, учащихся в колледже оленеводства в Каутокейно (Норвегия).

В Арктическом колледже народов Севера, являющемся организатором соревнований, сообщили, что в условиях коронавируса их студенты следуют рекомендациям властей, и обучаются дистанционно.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:54

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