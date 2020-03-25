У звезды фильмы «Жмурки» Жанны Болотовой диагностировали коронавирус





Жанна Болотова из-за своего почтенного возраста находится в повышенной группе риска. Народную артистку в экстренном порядке госпитализировали в клинику, расположенную в Коммунарке. Исполнительницу роли в фильме «Подранки» называют «актрисой со счастливой судьбой». Ее карьера в кино началась совершенно случайно, когда Жанна Болотова училась в старших классах школы. Народная артистка снялась в нескольких главных ролях и десятках других успешных проектов. Кроме этого, благодаря работе она встретила своего супруга режиссера Николая Губенко. Пара расписалась после семи лет романтических отношений и счастлива вместе до сих пор.Днем ранее в медцентр в столичном поселке доставили певца Льва Лещенко и его жену. Артист вызвал карету «скорой помощи» несколько дней назад. После обследования выяснилось, что у исполнителя воспаление легких, поэтому он сейчас находится под наблюдением врачей.