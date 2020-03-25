Только экстренные случаи: В Москве приостанавливают оказание стоматологических услуг
Столичные власти издали указ, согласно которому в Москве будет приостановлено оказание услуг стоматологическими клиниками. Как сообщает агентство «РИА Новости», лечить пациентов будут лишь в экстренных случаях, в которых пациенты жалуются на острую боль или имеет место неотложный случай, требующий оперативного вмешательства специалистов.
Соответствующий указ, как пишет агентство, издал столичный градоначальник Сергей Собянин. Ранее также сообщалось, что мэр Москвы принял решение о расширении ограничительных мер, введенных ранее в связи с эпидемией нового типа коронавируса. Так, любые мероприятия массового характера, как в закрытых помещениях, так и на улице, на время действие ограничений запрещены. Кроме того, приостанавливают свою работу бары, ночные клубы, кафе, рестораны, библиотеки, спортклубы, детские комнаты, и прочие организации.
По последним данным общая численность случаев заражения COVID-19 в России достигла отметки в 658 человек, причем, большая их часть приходится как раз на Москву. В столице страны зафиксировано свыше четырехсот случаев заражения, при этом, 29 человек уже выздоровели. Также сообщается, что около 122 тысяч человек по всей России находятся под наблюдением медиков.
Соответствующий указ, как пишет агентство, издал столичный градоначальник Сергей Собянин. Ранее также сообщалось, что мэр Москвы принял решение о расширении ограничительных мер, введенных ранее в связи с эпидемией нового типа коронавируса. Так, любые мероприятия массового характера, как в закрытых помещениях, так и на улице, на время действие ограничений запрещены. Кроме того, приостанавливают свою работу бары, ночные клубы, кафе, рестораны, библиотеки, спортклубы, детские комнаты, и прочие организации.
По последним данным общая численность случаев заражения COVID-19 в России достигла отметки в 658 человек, причем, большая их часть приходится как раз на Москву. В столице страны зафиксировано свыше четырехсот случаев заражения, при этом, 29 человек уже выздоровели. Также сообщается, что около 122 тысяч человек по всей России находятся под наблюдением медиков.
Общество
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:34