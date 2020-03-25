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Только экстренные случаи: В Москве приостанавливают оказание стоматологических услуг

Столичные власти издали указ, согласно которому в Москве будет приостановлено оказание услуг стоматологическими клиниками. Как сообщает агентство «РИА Новости», лечить пациентов будут лишь в экстренных случаях, в которых пациенты жалуются на острую боль или имеет место неотложный случай, требующий оперативного вмешательства специалистов.
Только экстренные случаи: В Москве приостанавливают оказание стоматологических услуг

Соответствующий указ, как пишет агентство, издал столичный градоначальник Сергей Собянин. Ранее также сообщалось, что мэр Москвы принял решение о расширении ограничительных мер, введенных ранее в связи с эпидемией нового типа коронавируса. Так, любые мероприятия массового характера, как в закрытых помещениях, так и на улице, на время действие ограничений запрещены. Кроме того, приостанавливают свою работу бары, ночные клубы, кафе, рестораны, библиотеки, спортклубы, детские комнаты, и прочие организации.

По последним данным общая численность случаев заражения COVID-19 в России достигла отметки в 658 человек, причем, большая их часть приходится как раз на Москву. В столице страны зафиксировано свыше четырехсот случаев заражения, при этом, 29 человек уже выздоровели. Также сообщается, что около 122 тысяч человек по всей России находятся под наблюдением медиков.

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Общество
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:34

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