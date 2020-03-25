Ушел из жизни известный американский кинорежиссёр Стюарт Гордон
Ушел из жизни американский кинорежиссёр Стюарт Гордон. Известный сценарист, продюсер и драматург умер в возрасте 72 лет. Данной информацией поделились члены семьи покойного.
Старт Гордон стал популярным благодаря провокационным и зачастую спорным театральным постановкам, однако широкую известность обрёл в качестве режиссёра фильмов ужасов. Кроме данного жанра он снимал научную фантастику и нуар. Сценарист также был большим поклонником творчества Говарда Лавкрафта. Он экранизировал несколько его произведений, в том числе киноленты: «Реаниматор», «Извне», «Дагон» и «Урод в замке». Принимал участие в создании первого и второго сезонов сериала «Мастера ужасов».
Он стал режиссёром фильмов «Сны в ведьмином доме» по одноименной повести и «Чёрный кот». Он также экранизировал рассказ Эдгара По «Колодец и маятник». Стюарт Гордон известен своим участием в создании фильмов ««Дорогая, я уменьшил детей» и «Дорогая, я увеличил ребёнка». Он выступил сценаристом и продюсером кинокартин. Отличительная черта его фильмов состоит в выраженном сексуальным подтексте. В последние годы Гордон предпочёл вернуться к работе в театре. Он стал режиссёром спектаклей по творчеству Эдгара Аллана По, в которых принимал участие Джеффри Комбс, сыгравший главную роль в фильме «Реаниматор», а также поставил по этой киноленте мюзикл, завоевавший несколько наград и заслуживший похвалу критиков.
Ранее стало известно, что в продолжении комедии «Дорогая, я уменьшил детей» примет участие и американский актёр Рик Моранис, сыгравший роль профессора Уэйна Залински. Он не снимался в кино в течение 23 лет. Сиквел будет называться «Уменьшенные».
Старт Гордон стал популярным благодаря провокационным и зачастую спорным театральным постановкам, однако широкую известность обрёл в качестве режиссёра фильмов ужасов. Кроме данного жанра он снимал научную фантастику и нуар. Сценарист также был большим поклонником творчества Говарда Лавкрафта. Он экранизировал несколько его произведений, в том числе киноленты: «Реаниматор», «Извне», «Дагон» и «Урод в замке». Принимал участие в создании первого и второго сезонов сериала «Мастера ужасов».
Он стал режиссёром фильмов «Сны в ведьмином доме» по одноименной повести и «Чёрный кот». Он также экранизировал рассказ Эдгара По «Колодец и маятник». Стюарт Гордон известен своим участием в создании фильмов ««Дорогая, я уменьшил детей» и «Дорогая, я увеличил ребёнка». Он выступил сценаристом и продюсером кинокартин. Отличительная черта его фильмов состоит в выраженном сексуальным подтексте. В последние годы Гордон предпочёл вернуться к работе в театре. Он стал режиссёром спектаклей по творчеству Эдгара Аллана По, в которых принимал участие Джеффри Комбс, сыгравший главную роль в фильме «Реаниматор», а также поставил по этой киноленте мюзикл, завоевавший несколько наград и заслуживший похвалу критиков.
Ранее стало известно, что в продолжении комедии «Дорогая, я уменьшил детей» примет участие и американский актёр Рик Моранис, сыгравший роль профессора Уэйна Залински. Он не снимался в кино в течение 23 лет. Сиквел будет называться «Уменьшенные».
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:26