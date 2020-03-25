В Краснодарском крае потерпел крушение самолет L-39





Пилот учебно-боевого самолета «Альбатрос» выполнял тренировочный полет в Кавказском районе. На момент крушения L-39 в кабине на два посадочных места находился только летчик.Авиакатастрофа произошла в 25 марта в 16:00. Как сообщили в Минобороны, за штурвалом «Альбатроса» находился курсант КВВАУЛ имени Героя Советского Союза Анатолия Константиновича Серова. В заявлении пресс-службы отмечено, что пилот L-39 погиб на месте.На данный момент к месту крушения самолета отправлены сотрудники спецслужбы, для проведения поисково-спасательных работ. Дополнительной информации, кроме того, что полет осуществлялся без оснащения боевым комплектом, пока не предоставлялось.