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Медики советуют пациентам с коронавирусом лежать лицом вниз

Людям, которые столкнулись с тяжелым течением коронавирусной инфекции, при котором проявляются серьезные дыхательные нарушения, советуют лежать лицом вниз. По словам китайских ученых, при таком положении тела можно добиться некоторого облегчения.
Медики советуют пациентам с коронавирусом лежать лицом вниз

Эксперты из китайской клиники Wuhan Jinyintan Hospital провели исследование с участием двенадцати пациентов, у которых была зафиксирована тяжелая форма COVID-19, которым требуется помощь аппаратов ИВЛ. По итогам этой работы было установлено, что пациенты, которые ложились лицом вниз, а не оставались лежать на спине, добивались некоторого облегчения, более того, их легкие в данном случае работали заметно лучше, а вероятность излечения существенно возрастала. Это первое исследование, которое описывает особенности поведения органов дыхания пациентов с тяжелой формой коронавируса, которые находятся на искусственной вентиляции легких.

Китайские ученые установили, что некоторые из них положительно реагировали на повышение давления воздуха, в связи с чем и появилось утверждение о том, что изменение положения тела на указанное помогает добиваться положительного исхода.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:10

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