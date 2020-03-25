Медики советуют пациентам с коронавирусом лежать лицом вниз





Эксперты из китайской клиники Wuhan Jinyintan Hospital провели исследование с участием двенадцати пациентов, у которых была зафиксирована тяжелая форма COVID-19, которым требуется помощь аппаратов ИВЛ. По итогам этой работы было установлено, что пациенты, которые ложились лицом вниз, а не оставались лежать на спине, добивались некоторого облегчения, более того, их легкие в данном случае работали заметно лучше, а вероятность излечения существенно возрастала. Это первое исследование, которое описывает особенности поведения органов дыхания пациентов с тяжелой формой коронавируса, которые находятся на искусственной вентиляции легких.Китайские ученые установили, что некоторые из них положительно реагировали на повышение давления воздуха, в связи с чем и появилось утверждение о том, что изменение положения тела на указанное помогает добиваться положительного исхода.