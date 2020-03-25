Медики советуют пациентам с коронавирусом лежать лицом вниз
Людям, которые столкнулись с тяжелым течением коронавирусной инфекции, при котором проявляются серьезные дыхательные нарушения, советуют лежать лицом вниз. По словам китайских ученых, при таком положении тела можно добиться некоторого облегчения.
Эксперты из китайской клиники Wuhan Jinyintan Hospital провели исследование с участием двенадцати пациентов, у которых была зафиксирована тяжелая форма COVID-19, которым требуется помощь аппаратов ИВЛ. По итогам этой работы было установлено, что пациенты, которые ложились лицом вниз, а не оставались лежать на спине, добивались некоторого облегчения, более того, их легкие в данном случае работали заметно лучше, а вероятность излечения существенно возрастала. Это первое исследование, которое описывает особенности поведения органов дыхания пациентов с тяжелой формой коронавируса, которые находятся на искусственной вентиляции легких.
Китайские ученые установили, что некоторые из них положительно реагировали на повышение давления воздуха, в связи с чем и появилось утверждение о том, что изменение положения тела на указанное помогает добиваться положительного исхода.
Эксперты из китайской клиники Wuhan Jinyintan Hospital провели исследование с участием двенадцати пациентов, у которых была зафиксирована тяжелая форма COVID-19, которым требуется помощь аппаратов ИВЛ. По итогам этой работы было установлено, что пациенты, которые ложились лицом вниз, а не оставались лежать на спине, добивались некоторого облегчения, более того, их легкие в данном случае работали заметно лучше, а вероятность излечения существенно возрастала. Это первое исследование, которое описывает особенности поведения органов дыхания пациентов с тяжелой формой коронавируса, которые находятся на искусственной вентиляции легких.
Китайские ученые установили, что некоторые из них положительно реагировали на повышение давления воздуха, в связи с чем и появилось утверждение о том, что изменение положения тела на указанное помогает добиваться положительного исхода.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:10