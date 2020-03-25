Жена экс-проектанта Венцеслава Венгржановского Дарья высказалась в адрес Ксении Бородиной: "Ей сейчас нужно женское счастье"





Кадрами со свадьбы Венцеслава Венгржановского и его избранницы Ксения Бородина поделилась в своем аккаунте в Instagram. Как известно, не все прошло гладко, ведь влюбленных сначала раскритиковали за торжество во время всеобщего карантина, а затем в ресторане и вовсе появилась предполагаемая любовница шоумена, которая якобы ждет от него ребенка и готова пройти любые тесты.В ответ на жесткую критику Ксении Бородиной Венцеслав Венгржановский поспешил заявить, что он давно пережил период "сидения на бревнах" и добился в жизни успеха, а потому не телеведущей его судить. Избранница экс-проектанта, в свою очередь, намекнула на возможные измены мужа знаменитости - бизнесмена Курбана Омарова, и пожелала ей женского счастья, ведь именно это необходимо телезвезде.