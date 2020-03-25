Жена экс-проектанта Венцеслава Венгржановского Дарья высказалась в адрес Ксении Бородиной: "Ей сейчас нужно женское счастье"
Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина не так давно раскритиковала свадьбу бывшего участника проекта "Дом-2" Венцеслава Венгржановского и его новой избранницы по имени Дарья. Происходящее в ресторане звезда назвала "цирком", посмеявшись от души. Однако молодожены решили дать ответ знаменитости, отметив, что ей сейчас очень нужно женское счастье.
Кадрами со свадьбы Венцеслава Венгржановского и его избранницы Ксения Бородина поделилась в своем аккаунте в Instagram. Как известно, не все прошло гладко, ведь влюбленных сначала раскритиковали за торжество во время всеобщего карантина, а затем в ресторане и вовсе появилась предполагаемая любовница шоумена, которая якобы ждет от него ребенка и готова пройти любые тесты.
В ответ на жесткую критику Ксении Бородиной Венцеслав Венгржановский поспешил заявить, что он давно пережил период "сидения на бревнах" и добился в жизни успеха, а потому не телеведущей его судить. Избранница экс-проектанта, в свою очередь, намекнула на возможные измены мужа знаменитости - бизнесмена Курбана Омарова, и пожелала ей женского счастья, ведь именно это необходимо телезвезде.
Кадрами со свадьбы Венцеслава Венгржановского и его избранницы Ксения Бородина поделилась в своем аккаунте в Instagram. Как известно, не все прошло гладко, ведь влюбленных сначала раскритиковали за торжество во время всеобщего карантина, а затем в ресторане и вовсе появилась предполагаемая любовница шоумена, которая якобы ждет от него ребенка и готова пройти любые тесты.
В ответ на жесткую критику Ксении Бородиной Венцеслав Венгржановский поспешил заявить, что он давно пережил период "сидения на бревнах" и добился в жизни успеха, а потому не телеведущей его судить. Избранница экс-проектанта, в свою очередь, намекнула на возможные измены мужа знаменитости - бизнесмена Курбана Омарова, и пожелала ей женского счастья, ведь именно это необходимо телезвезде.