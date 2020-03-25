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Психолог Хеба Мохамед дал рекомендации для мужчин, как не заскучать в период самоизоляции

Психолог Хеба Мохамед дал рекомендации для мужчин, как не заскучать в период самоизоляции из-за пандемии. По словам специалиста, главам семей стоит больше времени посвящать супруге и детям, а не зацикливаться на отсутствии привычных занятий.
Психолог Хеба Мохамед дал рекомендации для мужчин, как не заскучать в период самоизоляции

Согласно исследованиям психоаналитиков, мужчины более склонны к депрессии и унынию, поскольку они по своей природе чувствуют необходимость быть занятыми и полезными, в особенности для своих семей. Ввиду того, что в связи с пандемией коронавируса большинство государств Европы и США предприняли ограничительные меры и ввели режим карантина, представители сильного пола первыми страдают от самоизоляции и невозможности работать в привычном графике.

В первую очередь Хеба Мохамед порекомендовал мужчинам перенаправить свою энергию на семейные дела. Например, можно предложить супруге помощь по уборке дома или в приготовлении пищи, даже если ради полезных занятий придется пожертвовать временем возле телевизора или в социальных сетях. Кроме того, не стоит забывать о детях, так как из-за карантина они вынуждены обучаться дистанционно, и вероятнее всего, им также нужно внимание родителей, в том числе отца.

Напоследок эксперт отметил отрицательное влияние пустой траты времени, так как оно только ускорит процесс наступления уныния и отдалит мужчину от супруги и детей, которые и без того переживают стресс от самоизоляции.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 20:02

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