Хавьер Бардем поддержал Джонни Деппа в конфликте с Эмбер Херд





Актер Хавьер Бардем, играющий вместе с Джонни Деппом в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», сделал заявление, которое будет использовано в суде. Он охарактеризовал Эмбер Херд как «токсичную личность». Актер полагает, что Джонни Депп ведет себя подобно истинному джентльмену, так как он щедрый и заботливый товарищ. Кроме того, он уважительно относится к съемочной команде, а также и к семье Бардема. Артист подчеркнул, что несмотря на «ловушку лжи», в которой оказался Депп, он и дальше улыбается и дарит свою любовь, используя для этого музыку, актерскую игру и молчание.Ванесса Паради и Вайнона Райдер, которые ранее были возлюбленными актера, также поддержали его сторону, вспомнив совместную жизнь с ним. Рассмотрение иска в данное время отложено из-за пандемии коронавируса.