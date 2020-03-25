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Хавьер Бардем поддержал Джонни Деппа в конфликте с Эмбер Херд

Джонни Депп обратился в суд с иском против экс-супруги Эмбер Херд, обвиняя ее в клевете и ложных сведениях о домашнем насилии. Хавьер Бардем поддержал своего коллегу и сделал заявление для суда.
Хавьер Бардем поддержал Джонни Деппа в конфликте с Эмбер Херд

Актер Хавьер Бардем, играющий вместе с Джонни Деппом в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», сделал заявление, которое будет использовано в суде. Он охарактеризовал Эмбер Херд как «токсичную личность». Актер полагает, что Джонни Депп ведет себя подобно истинному джентльмену, так как он щедрый и заботливый товарищ. Кроме того, он уважительно относится к съемочной команде, а также и к семье Бардема. Артист подчеркнул, что несмотря на «ловушку лжи», в которой оказался Депп, он и дальше улыбается и дарит свою любовь, используя для этого музыку, актерскую игру и молчание.

Ванесса Паради и Вайнона Райдер, которые ранее были возлюбленными актера, также поддержали его сторону, вспомнив совместную жизнь с ним. Рассмотрение иска в данное время отложено из-за пандемии коронавируса.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:54

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