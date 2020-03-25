АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

Доктор Джеймс Диас рассказал, что препараты от гипертонии могут усиливать коронавирус

Доктор Джеймс Диас предположил, что осложнения со стороны легких, которые можно наблюдать у зараженных коронавирусом пациентов, являются следствием приёма препаратов от гипертонии. Об этом сообщает МедикФорум.

Джеймс Диас отметил, что ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) являются лекарствами, которые необходимы для пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечных приступов, высокого кровяного давления, диабета и хронической болезни почек. Врач добавляет, большинство людей преклонного возраста имеют подобные недуги. Они принимают прописанные им медикаменты ежедневно. Инфекция связывается с рецепторами ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) в нижнем отделе дыхательных путей зараженных людей для попадания в лёгкие.

Проведенное исследование на экспериментальных моделях показывает повышение числа ACE2-рецепторов в сердечно-легочной циркуляции после введения внутривенно ингибиторов ACE. «У пациентов, которые получают данные медикаменты, в легких можно наблюдать увеличенное количество рецепторов ACE2. С ними связываются белки коронавируса S. Пациенты подвергаются риску тяжелого исхода заболевания», - сообщил медик. Джеймс Диас советует в дальнейшем делать контрольные тесты на пациентах, у которых диагностировали коронавирус с целью дополнительного подтверждения, что лечение препаратами от высокого АД может увеличить риск возникновения сложных симптомов заболевания.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлены новые твердотельные накопители Greenliant ArmourDrive PX объемом до 2…
В Краснодарском крае потерпел крушение самолет…
Доктор Джеймс Диас рассказал, что препараты от гипертонии могут усиливать…
«Союзмультфильм» выпустил первую серию мультфильма «Пиратская…
СМИ: «АвтоВАЗ» рискует столкнуться с дефицитом запчастей уже через 2…
Тульский завод "Октава" в 2019 году увеличил выручку в 1,5 раза и планирует выход еще на 26…
В Букингемском дворце рассказали о состоянии здоровья Елизаветы…
Астрономы составили самую точную глобальную карту астероида…
Сестра Жанны Фриске Наталья оказалась нарушительницей карантинного режима на острове…
Университет Иннополис запустил курсы по JavaScript и Data…
NASA представило невероятные снимки поверхности…
Вирусолог Анатолий Альштейн назвал новый хантавирус менее опасным в сравнении с…
В США начали усыплять лабораторных мышей из-за дефицита научных…
В Сети выставили на продажу BMW 740i, который 23 года хранился в…
Ученые: Три черные дыры на орбите могут нарушить симметрию с обращением…
Стала известной дата выхода новых Toyota Corolla и…
У медконсультанта фильма "Заражение" Йена Липкина обнаружен…
Hyundai сократила гарантию на седан Solaris кросс-компакт…
«Другим истерить не советую»: Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию с…
Porsche отзывает в России свыше 5 тысяч кроссоверов из-за угрозы…
Подруга Юлии Началовой рассказала о тайном недуге…
Аналитики назвали типы автомобилей, которые чаще всего выбирают…
Итальянский священник скончался от коронавируса после отказа от респиратора в пользу другого…
Samsung отгрузила первый миллион модулей памяти EUV…
На Острове Любви распались все пары проекта…
Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в стране из-за…
Врач-иммунолог оценила правдоподобность трех версий происхождения…
"Будь счастлив": Надежда Бабкина поздравила Ефима Шифрина с днем…
Просмотреть все новости