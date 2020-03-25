Доктор Джеймс Диас рассказал, что препараты от гипертонии могут усиливать коронавирус





Джеймс Диас отметил, что ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) являются лекарствами, которые необходимы для пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечных приступов, высокого кровяного давления, диабета и хронической болезни почек. Врач добавляет, большинство людей преклонного возраста имеют подобные недуги. Они принимают прописанные им медикаменты ежедневно. Инфекция связывается с рецепторами ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) в нижнем отделе дыхательных путей зараженных людей для попадания в лёгкие.Проведенное исследование на экспериментальных моделях показывает повышение числа ACE2-рецепторов в сердечно-легочной циркуляции после введения внутривенно ингибиторов ACE. «У пациентов, которые получают данные медикаменты, в легких можно наблюдать увеличенное количество рецепторов ACE2. С ними связываются белки коронавируса S. Пациенты подвергаются риску тяжелого исхода заболевания», - сообщил медик. Джеймс Диас советует в дальнейшем делать контрольные тесты на пациентах, у которых диагностировали коронавирус с целью дополнительного подтверждения, что лечение препаратами от высокого АД может увеличить риск возникновения сложных симптомов заболевания.