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Премьеру финала «Ходячих мертвецов» перенесли из-за пандемии коронавируса

Телеканал АМС объявил о переносе даты премьерного показа финальной серии популярного сериала «Ходячие мертвецы» из-за пандемии коронавируса. В связи с этим нынешний 10-ый сезон одного из самых известных проектов о выживании в мире зомби будет завершен 15-ым эпизодом уже 5 апреля.
Премьеру финала «Ходячих мертвецов» перенесли из-за пандемии коронавируса

Что же касается запланированного создателями сериала финала 10-го сезона, то он будет показан зрителям позднее в нынешнем году. Кроме того, сообщается, что первые восемь эпизодов текущего сезона будут доступны всем желающим на сайте телеканала и в приложении для мобильных устройств сразу же после выхода в эфир последнего сезона. «Пожалуйста, следите за нашими обновлениями, чтобы быть в курсе каких-либо изменений», - заявили представители АМС. Кроме того, каналу также пришлось перенести дату запуска очередного спин-оффа по сериалу – телевизионного шоу «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». Причиной такого решения стала все та же мировая пандемия нового типа коронавирусной инфекции.

Премьера спин-оффа популярного проекта, в качестве героев которого должны были выступить «дети постапокалипсиса», то есть все те, кто был рожден уже после эпидемии, была запланирована телеканалом на 12 апреля 2020 года. Теперь же стало известно, что долгожданное для поклонников оригинального сериала шоу выйдет на экраны намного позднее. По предварительным данным, зрители смогут увидеть «Мир за пределами» ближе к концу текущего года.

Как пояснили представители телеканала, ряд финальных сцен первого сезона данного проекта находились на стадии постпродакшена, но из-за ситуации с распространением коронавируса создателям просто не удается доработать их вовремя.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:30

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