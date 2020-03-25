В правительстве России задумались об антикризисном бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился, чтобы Минэкономразвития и Минфин выдвинули предложения по антикризисным мерам. В правительстве РФ задумались об оптимизации расходов из бюджета ввиду падения рубля и пандемии коронавируса.
Представители Министерства финансов сообщили, что власти собираются пересмотреть расходы из госказны вместо подготовки к секвестру федерального бюджета. При этом, политики не планируют урезать утвержденные статьи за этот год, ведь влияние экономического кризиса возможно оценить лишь в четвертом квартале. Как сообщает министр финансов Антон Силуанов, компенсацией убытков, скорее всего, займутся за счет Фонда национального благосостояния. Эксперты предрекают, что положительное сальдо за 2020 год составит 0,8% ВВП.
В то же время, расходы установят на уровне 19,5 трлн рублей, отмечает информационный портал «ГлобалМСК». Единственным нюансом при составлении бюджета оказалось то, что цена на нефть Urals закладывалась в размере 42,4 долларов за баррель, когда она уже упала до 28,5 долларов.
Основной причиной ослабления российской экономики считается неудачный исход встречи членов ОПЕК+ по снижению добычи нефтепродуктов. Значительный удар по благосостоянию также нанесла пандемия коронавируса, поскольку вводились ограничения для бизнеса и закрылись границы.
Представители Министерства финансов сообщили, что власти собираются пересмотреть расходы из госказны вместо подготовки к секвестру федерального бюджета. При этом, политики не планируют урезать утвержденные статьи за этот год, ведь влияние экономического кризиса возможно оценить лишь в четвертом квартале. Как сообщает министр финансов Антон Силуанов, компенсацией убытков, скорее всего, займутся за счет Фонда национального благосостояния. Эксперты предрекают, что положительное сальдо за 2020 год составит 0,8% ВВП.
В то же время, расходы установят на уровне 19,5 трлн рублей, отмечает информационный портал «ГлобалМСК». Единственным нюансом при составлении бюджета оказалось то, что цена на нефть Urals закладывалась в размере 42,4 долларов за баррель, когда она уже упала до 28,5 долларов.
Основной причиной ослабления российской экономики считается неудачный исход встречи членов ОПЕК+ по снижению добычи нефтепродуктов. Значительный удар по благосостоянию также нанесла пандемия коронавируса, поскольку вводились ограничения для бизнеса и закрылись границы.
Экономика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:22