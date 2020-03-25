В Букингемском дворце рассказали о состоянии здоровья Елизаветы II





Сообщается, что тревожность британских подданных о состоянии здоровья монарха вызвана тем фактом, что ранее появились сообщения о выявлении коронавируса у принца Чарльза. При этом, наследник королевского престола на данный момент имеет лишь легкие симптомы этого заболевания. Он также находится в хорошем самочувствии и даже ведет дела королевской семьи из дома, где находится на карантине уже несколько дней.При этом британские медики обрадовали общественность другой новостью. По их словам, у супруги 71-летнего принца Камиллы, как у лица, контактировавшего с зараженным, также были взяты анализы на наличие COVID-19 в организме, однако их результат оказался отрицательным.