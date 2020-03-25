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Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса

Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в стране и продлил карантин до 24 апреля из-за пандемии коронавируса. Решение было принято 25 марта на плановом заседании правительства.
Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса

В связи с пандемической ситуацией в мире и ростом зарегистрированных случаев заболеваемости на территории Украины, государственные власти приняли решение о введении чрезвычайного положения на 30 дней. За это время правительство предпримет более жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-2019. На данный момент уже закрыты все торгово-развлекательные центры, места общественного питания, кинотеатры, салоны красоты и другие заведения массового скопления людей, в том числе спортивные и детские площадки. Кроме того, отменено любое международное сообщение и лимитировано передвижение внутри городов.

Согласно законодательству Украины, режим ЧП не предполагает запрет на выход из дома, однако при необходимости власти имеют право ограничить перемещение граждан без установки комендантского часа. Также в течение ближайшего времени могут быть назначены специальные органы управления по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которые формируются из представителей медицинских государственных служб.

На момент 25 марта 2020 года, по официальным данным Министерства здравоохранения Украины, на территории страны зарегистрировано 113 случаев заражения и 4 летальных исхода, сообщает «ТАСС».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:47

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