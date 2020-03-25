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Томские ученые предложили использовать для профилактики коронавируса вайду крестоцветную

Ученые из Биологического института Томского государственного университета (БИ ТГУ) предложили использовать для профилактики коронавируса вайду, семейства крестоцветных. В результате проведенной научной работы, исследователи обнаружили уникальное антимикробное свойство растения.
Томские ученые предложили использовать для профилактики коронавируса вайду крестоцветную

Доцент кафедры сельскохозяйственной биологии и научный сотрудник Всероссийского НИИ карантина растений Светлана Михайлова отметила активное применение вайды в китайском траволечении. Представители семейства крестоцветных растут на территории Европы, Азии и Африки и благодаря своей неприхотливости легко выращиваются даже в неблагоприятных условиях Сибири. По словам ученых, несмотря на широкую распространенность, не многие знают о противовирусном свойстве растения, которое буквально может снизить вероятность заболеваемости человека, в особенности во время пандемии коронавируса.

В рамках научной работы биологи провели ряд анализов с каждой частью растения. Как выяснилось, листья, соцветие, плод и сок вайды содержат аминокислоты, улучшающие защитные функции иммунной системы. Кроме того, все медицинские препараты, в составах которых есть концентрат из крестоцветной, отличаются низким уровнем токсичности и переносятся пациентом намного лучше синтетических.

Как известно, сотрудники БИ ТГУ готовы выращивать полезное растение в больших объемах, как для профилактики коронавируса, так и для лечения других инфекционных заболеваний.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:58

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