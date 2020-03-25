АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

«Это была шутка»: Жена Павла Мамаева объяснила слова футболиста о переезде из России

Супруга скандально известного российского футболиста Павла Мамаева решила ответить на вопросы подписчиков на своей страничке в социальной сети Instagram. Среди прочего Алане Мамаевой пришлось также вспомнить о недавнем заявлении спортсмена о переезде из России в другую страну.
«Это была шутка»: Жена Павла Мамаева объяснила слова футболиста о переезде из России

Вопросы по этому поводу были спровоцированы недавним высказыванием самого игрока ФК «Ростов», который заявил, что они с семьей готовятся переехать в другую страну. Кто-то из пользователей не преминул воспользоваться возможностью и узнать подробности возможного переезда у супруги футболиста. Однако подтверждать эту информацию Алана Мамаева не стала. «Это была шутка», - написала она в ответ на соответствующий вопрос.

Стоит отметить, что всего полгода тому назад Павел Мамаев вышел по условно-досрочному освобождению из колонии, где отбывал наказание за устроенный им, Александром Кокориным и приятелями дебош в центре российской столицы осенью 2018 года. Тогда же спортсмен заключил контракт с ФК «Ростов» как свободный агент и с тех пор защищает цвета этого клуба.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ангеле Меркель предстоят новые тесты на…
Томские ученые предложили использовать для профилактики коронавируса вайду…
Дочь Анастасии Заворотнюк: "Человеку очень трудно выносить…
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова показала свое…
"Страх - это разрушительное чувство и качество": Анастасия Волочкова призвала всех людей не…
«Потеря обоняния»: Ученые обнаружили новый «скрытый» симптом…
Ученые рассказали о способе поддерживать физическую форму без занятий…
В Новосибирске создали алгоритм автоматического перевода старых…
Актриса Кристина Асмус рассказала поклонникам о своей новой роли в фильме…
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году…
«Это была шутка»: Жена Павла Мамаева объяснила слова футболиста о переезде из…
Компания Rocket Lab отложила запуск ракеты Electron в Новой Зеландии из-за…
В Сети рассказали о 5 вещах, которым Сара Джессика Паркер научила…
У принца Чарльза диагностировали…
Денис Клявер о самоизоляции: "Это отличная возможность сделать то, что давно…
В России за неделю снизились цены на…
Сценарист Илья Рубинштейн скончался в возрасте 57…
Антон Шипулин ответил на слова Анфисы Резцовой о его желании «набить карманы» в…
"Стараюсь быть максимально полезной": Регина Тодоренко работает во время…
В Новочебоксарске наркоторговец пытался сжечь почти 10 килограмм…
"Это верх цинизма": Яна Рудковская обвинила дизайнера Беллу Потемкину в воровстве идей для защитных…
Нарушение карантина с летальным исходом будет приравниваться к терроризму согласно УК…
Кроссовер Changan CS75 FL поступит в продажу в…
Новый кроссовер Nissan получил название…
"Это не профессия, а состояние души": Андрей Разин поздравил фанатов с днем работника…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель продолжает носить одежду, подаренную богатым…
Константин Богомолов отругал Ксению Собчак за поездки по инфекционным больницам ради съемок "Док…
Игравший музыкант с The Beatles Ки Такер в возрасте 76 лет умер после заражения…
Просмотреть все новости