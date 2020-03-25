«Это была шутка»: Жена Павла Мамаева объяснила слова футболиста о переезде из России





Вопросы по этому поводу были спровоцированы недавним высказыванием самого игрока ФК «Ростов», который заявил, что они с семьей готовятся переехать в другую страну. Кто-то из пользователей не преминул воспользоваться возможностью и узнать подробности возможного переезда у супруги футболиста. Однако подтверждать эту информацию Алана Мамаева не стала. «Это была шутка», - написала она в ответ на соответствующий вопрос.Стоит отметить, что всего полгода тому назад Павел Мамаев вышел по условно-досрочному освобождению из колонии, где отбывал наказание за устроенный им, Александром Кокориным и приятелями дебош в центре российской столицы осенью 2018 года. Тогда же спортсмен заключил контракт с ФК «Ростов» как свободный агент и с тех пор защищает цвета этого клуба.