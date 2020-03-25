В Новочебоксарске наркоторговец пытался сжечь почти 10 килограмм наркотиков





Такие данные приводятся в публикации пресс-службы ГУ МВД по региону. Сообщается, что экипаж ДПС, патрулировавший улицы города в ночное время, начал преследование внедорожника марки «Toyota», который отказался останавливаться по требованию. Спустя какое-то время правоохранители обнаружили автомобиль подозреваемого возле гаражного бокса, после чего из бокса послышались крики и появились клубы дыма. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС вскрыли гаражную дверь и потушили огонь. В результате в помещении были выявлены свертки с наркотическими веществами общей массой в 9500 граммов. Водитель внедорожника и его знакомая были обнаружены там же – в подвале гаража.Сейчас следственным управлением МВД по региону открыто уголовное производство. Мужчина, которого полиция подозревает в наркоторговле, а также еще трое его предполагаемых сообщников содержатся под стражей. По версии следователей, фигуранты этого дела могли торговать запрещенными веществами через онлайн-магазин.