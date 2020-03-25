Матвиенко призвала пожилых сенаторов уйти на карантин из-за пандемии коронавируса





Валентина Матвиенко проинформировала общественность о распоряжении мэра Москвы, которое коснется 65-летних деятелей из Совета Федерации и аппарата верхней палаты парламента. Вышеперечисленным категориям политиков необходимо самоизолироваться ввиду пандемии коронавируса. В то же время, пока сотрудникам рекомендуется отправиться на карантин с четверга, высшие должностные чины продолжат работу. Матвиенко добавила, что в нынешней ситуации «очень важна консолидация сообщества», о чем свидетельствует пример КНР.Спикер СовФеда говорит, что если россияне будут выполнять все предписания властей и не выйдут на улицу без серьезной необходимости то эпидемиологическая обстановка в стране со временем стабилизируется. Известно, что градоначальник столицы Сергей Собянин призвал пожилых соотечественников и людей с патологическими недугами перейти на режим самоизоляции до 14 апреля. На данный момент число зараженных коронавирусом в России достигло 500 случаев, большая часть из которых зафиксирована в Москве.